Bakanlıktan suyun verimli kullanılması için eğitim seferberliği

ANKARA, (DHA)-

Yağmur suyu hasadında; yağmur suyu yüzeyden akıp gitmesi engellenerek, yer üstünde ve yer altındaki depolarda biriktiriliyor. Depolanan yağmur suyu ihtiyaç duyulan su miktarına göre tuvalet rezervuarları, temizlik, yeşil alan sulama, araç yıkama, iç mekan ısıtma, endüstrilerde proses suyu olmak üzere çeşitli alanlarda kullanılabiliyor. Dünyada da birçok örneği yer alan yağmur suyu hasadı sistemleri Türkiye'de Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde, Ankara Çankaya Yaşar Kemal Parkı'nda, İstanbul Tuzla Piri Reis Üniversitesi Yeşil Kampüsü'nde, İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Kampüsü'nde, Bursa Osmangazi Belediyesi Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde, İzmir Marmariç Yağmur Sulama Göleti'nde uygulanıyor. Buralarda geliştirilen projelerle yağmur suları depolarda biriktirilip, ihtiyaç duyulan alanlarda tekrar kullanılıyor. Öte yandan İstanbul Yerebatan Sarnıcı, Muğla Osmanlı Sarnıcı ve Mardin Dara Antik Kenti'nin de yağmur suyu hasadı uygulamalarında kullanılabilecek uygun yerler olduğu belirtildi

GRİ SU İLE İSTANBUL HAVALİMANI'NDA YÜZDE 50 VERİM SAĞLANDI

Evsel kullanımdan kaynaklanan her türlü yıkama sularını içeren 'gri su' da arıtılarak yeniden kullanılabiliyor. Siyah su olarak kabul edilen tuvalet atıkları ve çöp öğütücülerinden elde edilen gıda atıkları hariç olmak üzere duşlar, el yıkama lavaboları, çamaşırhaneler, çamaşır makineleri ve mutfak sularından kaynaklanan evsel atık sular bu kapsamda tekrar kullanılabiliyor. Gri su, arıtım işlemi tamamlandıktan ve kullanıma hazır hale geldikten sonra otel, okul, hastane, toplu konutlar ve endüstriler gibi birçok alanda kullanılabiliyor. Gri su, aynı zamanda sulama suyu ve yangın afetine karşı bulunması gereken yangın hidrantlarında depolanarak yangın söndürme amacıyla da değerlendirilebiliyor. Dünyada da birçok örneği olan gri suyun yeniden kullanımı sistemi Türkiye'de İstanbul Havalimanı'nda uygulanıyor. İstanbul Havalimanı'nda gri suyun rezervuarlarda kullanılması ile su tüketiminde yüzde 50’nin üzerinde verimlilik sağlandı.

81 İLDE YAYGINLAŞTIRILACAK

Tarım ve Orman Bakanlığı, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, şimdi su tasarrufu ve suyun verimli kullanılmasına yönelik projeler kapsamında 'yağmur suyu hasadı' ve 'gri suyun yeniden kullanımı' projelerinin yerel yönetimler eliyle 81 ilde yaygınlaştırılması için çalışma başlattı. Bu kapsamda öncelikle büyükşehir belediyelerine yönelik eğitim seferberliği başlatıldı. İlk etapta Samsun ve Adana'da büyükşehir belediyelerinde çalıştaylar düzenlenerek, iklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki mevcut ve muhtemel etkileri, su tasarrufu için günümüz teknolojileri, yağmur suyu hasadı ve gri suyun yeniden kullanımı ile ilgili fayda/maliyet analizleri, küresel ve ulusal kullanım örnekleri, pilot projelendirme ve suyun fiyatlandırılması çalışmalarına yönelik eğitim verildi. Eğitimler Denizli, İstanbul ve Ankara'da devam edecek.

BAKAN KİRİŞCİ: PAYDAŞLARIMIZIN ETKİN ROL ÜSTLENMESİNİ ÖNEMSİYORUZ

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, suyun sınırsız bir kaynak olmadığını belirterek, tasarruflu kullanılmadığı takdirde, bu kaynağın bir gün tükeneceğinin unutulmaması gerektiğini kaydetti.

29 Aralık’ta Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu ve Havza Yönetimi Merkez Kurulu Toplantısı’nın gerçekleştirildiğini anımsatan Kirişci, "Su politikalarının sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması, suyun etkin yönetiminin ve verimli kullanımının temini için üst düzeyde koordinasyon ve iş birliğinin sağlanması öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Bu nedenle paydaşlarımızın su yönetimi konusunda etkin rol üstlenmesini çok önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Kirişci, su verimliliği çalışmaları kapsamında, ilk adımı yerel yönetimler ile birlikte attıklarını vurgulayarak, "İnanıyoruz ki bilgi ve tecrübelerimizi birbirimizle ne kadar çok paylaşırsak, birbirimize ne kadar katkı yaparsak, toplam fayda da o oranda artar" değerlendirmesinde bulundu.