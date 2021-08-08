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Balıkesir'de yolcu otobüsü takla attı: Ölü sayısı 15'e yükseldi

Balıkesir'de yolcu otobüsü takla attı: Ölü sayısı 15'e yükseldi

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
08 Ağustos 2021 Pazar 12:31
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Balıkesir'de yolcu otobüsü takla attı: Ölü sayısı 15'e yükseldi

BALIKESİR

Kaza, saat 04.40 sıralarında Balıkesir OSB Çevre Yolunda meydana geldi. Edremit istikametine doğru seyir halinde olan yolcu otobüsü, yoldan çıkarak takla attı. Kazada 11 kişi olay yerinde, 3 kişi hastanede yaşamını yitirdi, 18 kişi de yaralandı. Yaralılar kaza yerine ulaşan ekipler tarafından bögedeki 5 hastaneye götürülerek tedaviye alındı. 

VALİ ŞILDAK, YARALILARI ZİYARET ETTİ

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir OSB Çevre Yolu Edremit istikametinde seyreden yolcu otobüsünün, sabah saatlerinde yoldan çıkmasıyla, 14 kişinin hayatını kaybettiği kazanın yaşandığı yerde incelemede bulundu ve yaralıları, tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret etti.



Bölgede incelemelerde bulunan Vali Şıldak, kazayla ilgili Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu ve İl Afet ve Acil Durum Müdürü Bayram Şahin'den bilgi aldı.



Kaza yerine gelen ekiplerce Balıkesir'deki 5 farklı hastaneye sevk edilen yaralıların tedavilerine başlandı. Vali Şıldak, hastanelerdeki yaralıları ziyaret ederek, 'acil şifalar' diledi. İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Serkan Kadir Keskin'den yaralıların durumları hakkında bilgi aldı Vali Şıldak, hastaların yakınlarıyla da görüştü. Yaralıların tedavisi, aileleriyle birlikte bütün ihtiyaçlarının karşılanması ve hayatını kaybedenlerin işlemleri için tüm tedbirlerin alındığını ifade eden Vali Şıldak, kazada vefat edenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diledi.

2 ŞOFÖR HAYATINI KAYBETTİ  

Balıkesir'de Organize Sanayi Bölgesi çevre yolunda Edremit istikametine seyir halinde olan Kerem Başol yönetimindeki 41 EF 283 plakalı yolcu otobüsü, yoldan çıkarak takla atması sonucu devrildi. 14 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin yaralandığı kazada şoför Kerem Başol ile ikinci sürücü Cengiz Umut hayatını kaybetti. Otobüste toplam 32 kişinin olduğu öğrenildi. 

40 METRE FREN İZİ

Kaza yerinde yapılan ilk incelemede yolcu otobüsünün 95 kilometre hızla viraja girdiği, yaklaşık 40 metrelik fren izi olduğu tespit edildi. Jandarmanın olay yeri incelemesinin ardından yolcu otobüsü vinç ile kaldırılacak. Yolcuların etrafa saçılan eşyaları da ekipler tarafından toplanıyor.


 

DHA

Anahtar Kelimeler:
OtobüsYolcuBalıkesir
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