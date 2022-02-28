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Balıkesir Üniversitesi 15 Sözleşmeli Sağlık Personeli alacak

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
28 Şubat 2022 Pazartesi 12:25
Balıkesir Üniversitesi 15 Sözleşmeli Sağlık Personeli alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde (Hastane) istihdam edilmek üzere (giderleri özel bütçeden karşılanacaktır.) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrası ile 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan Ek 2.maddenin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara 15 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Adaylar başvurularını ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren on beş gün içinde (mesai saati bitimine kadar) Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Çağış Yerleşkesi BALIKESİR adresine posta yolu veya şahsen yapacaklardır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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