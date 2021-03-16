Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 12
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1555
ALTIN
418.741
DOLAR
7.5247
STERLİN
10.4223
EURO
8.9718
Koruma ve Güvenlik görevlileri alacak
Koruma ve Güvenlik görevlileri...
Balıkesir Üniversitesi 31 Sözleşmeli Personel Alacak
Balıkesir Üniversitesi 31 Sözleşmeli...
SGK'ya ait 17 gayrimenkul satışa çıkarıldı
SGK'ya ait 17 gayrimenkul...
Lokman Hekim Üniversitesi 25 Öğretim Üyesi alıyor
Lokman Hekim Üniversitesi 25...

Balıkesir Üniversitesi 31 Sözleşmeli Personel Alacak

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
16 Mart 2021 Salı 10:24
1 Okunma
Balıkesir Üniversitesi 31 Sözleşmeli Personel Alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde istihdam edilmek üzere 31 adet sözleşmeli personel alınacak.


Adaylar, başvurularını ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren on beş gün içinde (mesai saati bitimine kadar) Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Çağış Yerleşkesi Balıkesir adresine posta yolu ile yapabilecek.

Balıkesir Üniversitesinin personel alımı ilanına ulaşmak için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 16.03.2021 10:34
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Koruma ve Güvenlik görevlileri alacak
Koruma ve Güvenlik görevlileri alacak
SGK'ya ait 17 gayrimenkul satışa çıkarıldı
SGK'ya ait 17 gayrimenkul satışa çıkarıldı
Din İşleri Yüksek Kurulu, 2021 yılı fitre miktarını açıkladı
Din İşleri Yüksek Kurulu, 2021 yılı fitre miktarını açıkladı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans