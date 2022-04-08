Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Balıkesir Üniversitesi akademik birimlerine 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır.

Son başvuru tarihi 22.04.2022 olup, Adaylar son başvuru tarihi mesai bitimine kadar bu ilanın ilgili fakülte dekanlıklarına/yüksekokul müdürlüklerine şahsen veya posta yoluyla başvuru yapabileceklerdir.