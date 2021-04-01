Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyeleri İstihdam Edecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Balıkesir Üniversitesinin akademik birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca öğretim üyeleri alınacak.

Adayların Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru ve Atanma/Yeniden Atanma Kriterlerini sağlamaları, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel şartları taşımaları gerekmektedir.



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