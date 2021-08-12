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Bartın'da kayıp Doğukan’ı arama çalışmalarında 3'üncü gün

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
12 Ağustos 2021 Perşembe 14:37
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Bartın'da kayıp Doğukan’ı arama çalışmalarında 3'üncü gün

BARTIN - Bartın'da, Büyükkızılkum plajında 3 gün önce oyun oynarken kaybolan Doğukan Yaylacı’yı (8) arama çalışmaları, sahilden ve denizden sürdürülüyor.  

Karabük’te yaşayan Yaylacı ailesi, salı günü Karabük’ten Bartın’daki Büyükkızılkum plajına geldi. Sahil kenarında oyun oynayan Doğukan Yaylacı, ablasının yanından ayrılmasının ardından kayboldu. Ailenin ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler, arama çalışması başlattı. Doğukan, yapılan tüm aramalara rağmen bulunamadı. Arama çalışmalarına bugün de devam edildi. Sahilde jandarma ekipleri, denizde ise Sahil Güvenlik ekipleri ve cankurtaranlar küçük çocuğu bulmak için çalışmalarını sürdürdü. Dalgalar, denizde çalışmaları güçleştirirken, dalgıçlar ise kayalıkların aralarına da bakarak Doğukan Yaylacı’yı bulmaya çalıştı.  
 

DHA

Anahtar Kelimeler:
BartınSelKayıpDoğukan
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