Bartın'da MSB'nin kurduğu geçici köprü ulaşıma açıldı

BARTIN - Milli Savunma Bakanlığı'na (MSB) bağlı 8 kişilik uzman ekip, Bartın'da selde yıkılan köprü için geçici köprü kurulumunu tamamladı, yol yeniden trafiğe açıldı.



Bartın'a bağlı Kozcağız beldesindeki sel felaketinde yıkılan 3 köprü ile ilgili çalışmalar sürüyor. MSB, Şar Boğaz Mahallesi'nde yıkılan köprü için harekete geçti. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 8 kişilik uzman istihkam ekibi, dün bölgeye geldi. Ekipler, 40 metre uzunluğunda ve 4 metre 30 santim genişliğindeki hafif alaşımlı köprünün kurulumunu 6 saatte tamamladı. Geçici köprü dün akşam saatlerinde trafiğe açıldı. Hafif alaşımlı köprü, 11 Ağustos 2021'de Sinop ve Kastamonu'da meydana gelen sel felaketi sonrasında Sinop Ayancık'ta kurularak bölgedeki ulaşımı sağlamıştı.