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Bartın'da toplu ulaşım ihalesi

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
30 Temmuz 2021 Cuma 09:44
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Bartın'da toplu ulaşım ihalesi

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Bartın Belediyesi, Özel Halk Otobüsü Toplu Taşıma Çalışma Ruhsatı verilmesi için ihale düzenleyecek.

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak ihalede, yıllık ruhsat yenileme yöntemi ile 75 araç için tek oturum halinde çalışma ruhsatı verilecek.

İhale 11  Ağustos 2021 çarşamba günü Belediye Encümeni huzurunda Belediye Meclis Salonunda yapılacak. 75 adet araç için tek oturum halinde yapılacak ihalenin 1 yıllık çalışma ruhsatı muhammen bedeli KDV hariç 900.000,00 Türk lirası olarak belirlendi. 

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 30.07.2021 09:47
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