Bartın'daki maden faciası; ocakta üretime ara verildi, savcı sayısı 5’e çıkarıldı

AMASRA(Bartın),(DHA)

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Amasra’da patlamanın yaşandığı maden sahasında koordinasyon merkezinde görüştükten sonra ortak açıklamada bulundu. Faciada yaşamını yitiren yaşları 30 ile 35 arasında değişen Mehmet Bulut, Şaban Yıldırım ve Okan Akgün için Ahatlar köyünde, okul bahçesinde birlikte cenaze töreni düzenlendi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait maden ocağında, 14 Ekim'de saat 18.15 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamada 41 işçi hayatını kaybetti, 58 işçi kurtarıldı. 4'ü Bartın Devlet Hastanesi, 6'sı İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi olmak üzere 10 işçinin tedavileri sürüyor. Hayatını kaybeden işçilerden 35'i dün toprağa verilirken, 6 işçi ise bugün defnedilecek.

Patlamanın yaşandığı maden ocağında ise çalışmalar sürüyor. Patlamanın ardından çıkan yangın, ocağa verilen oksijen seviyesinin düşürülmesi ile etkisini azalttı. Oksijenin tamamen kesilip, yangının da söndürülmesi planlanıyor. Olay ile ilgili adli ve idari soruşturma sürüyor.

‘KURTULDUĞUMUZA SEVİNEMİYORUZ’



Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bartın Devlet Hastanesi’nde yaralanan maden işçilerini ziyaret etti. Bakan Bozdağ, tedavisi devam eden maden işçileri hakkında bilgi aldı. Tedavisi devam eden nakliyat servisinde çalıştığını belirten maden işçisi Sezgin Çelen nasıl kurtulduğunu anlatarak, "Üzgünüz tabi çok üzgünüz, sevinemiyoruz yani. Arkadaşlarımızla sohbet ettik çıkamamaları” derken sesi titreyip, gözleri doldu. Bakan Bozdağ ise, “Allah onlara rahmet eylesin. Tabi böyle bir olay siz ne kadar sakin kalsanız bir sürü can gidince onu hissediyorsunuz. İnşallah bundan sonra başkaca kazalar olmasın. Elbette tedbirler daha da geliştirildi. Geçmişte de olmuştu Soma’da, Ermenek’te, Zonguldak’ta o zaman iş güvenliği kanunlarını değiştirdik, bir sürü tedbir alındı” diye konuştu.

'BU İŞLER BİTİNCEYE KADAR KÖMÜR ÜRETİMİNE DE ARA VERİYORUZ



Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Amasra’da patlamanın yaşandığı maden sahasında koordinasyon merkezinde görüştükten sonra ortak açıklamada bulundu.



Bakan Dönmez yangının kısmi olarak devam ettiğini belirterek, “Dün itibariyle 41 kardeşimizin cenazesini çıkarttığımızı belirtmiştim. Bugün itibariyle teknik ve güvenlik ekiplerimiz kısmi devam eden yangınla mücadeleye devam ediyor ve o alanı komple kontrol altına alabilmek için kapatma kararı verildi. Şu anda baraj yapma işlemleri devam ediyor arkasında da azot ve gerekirse su ve diğer kimyevi maddeleri ocağa basmak suretiyle orayı kontrol altına alacağız. Sonrasında tesisin yeniden üretime hazırlanması için oluşan hasarları tespiti ve bunların yeniden düzenlenmesi gibi işlemler devam edecek. Tabii ki bu işler bitinceye kadar Amasra müessesemizde kömür üretimine de ara veriyoruz” dedi.







SAVCI SAYISI 5’E ÇIKARILDI



Bakan Bozdağ tedbirlerin bundan sonra geliştirilerek uygulanmaya devam edeceğini ifade ederek, “Amasra maden ocağımızda yaşadığımız kaza hepimizi üzdü. Büyük bir acı, tabii ateş düştüğü yeri yakar, şehit olan 41 kardeşimizin mekanları cennet olsun, ailesine sabırlar diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Yaralılarımızın da büyük kısmı taburcu edildi. Tabii bu kazaların olmaması en büyük dileğimiz, bu kazaların olmaması için hükümetlerimiz ciddi tedbirler aldı. Bu tedbirler de bundan sonra geliştirilerek, uygulanmaya devam edilecektir. Kazanın olduğu andan itibaren Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Enerji Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, Çalışma Bakanlığımız diğer ilgili kurumlarımız işçilerimizin sağ salim çıkartılması için sürekli olay yerinde oldular. İşçilerimizin kurtarılmasında görev yapan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.





Soruşturma başladığını ve 3 olan görevli savcı sayısının 5’e yükseldiğini açıklayan Bakan Bozdağ, şöyle konuştu:



“Bu kazanın etkin bir şekilde soruşturulması çok önemli. Bartın Cumhuriyet Başsavcılığımız kazanın soruşturulması için adli tahkikatı başlattı. Amasra Cumhuriyet Savcılığı da bu tahkikatı yürütüyor. İlk önce 3 cumhuriyet savcısı görevlendirildi, ancak olayda hayatını kaybeden işçilerimizin artması nedeniyle sayı 5’e çıkarıldı. Şu anda 5 savcımız olayın tahkikatını sürdürmektedir. Buradan açıkça şunu ifade etmek isterim, bu olay bütün yönleriyle soruşturulacak ve aydınlatılacaktır. Kafalarda ne kadar soru varsa, bunların hepsi bu tahkikat sonucunda ortaya çıkacaktır. Amaç maddi hakikati bütün gerçekleriyle ortaya çıkarmaktır. İhmal, kusur, eksiklik varsa bu kim ya da kimden kaynaklanıyorsa, hukuk bunlarla ilgili gereğini yapacaktır. Bundan hiç kimsenin endişesi ve tereddütü olmasın, olayın ilk duyulduğu andan itibaren Cumhuriyet Başsavcılığımız harekete geçmiştir. Hem adli tahkikat başlatmış hem de adli tıptan görevlendirilen uzmanlarla çalışmalar koordine edilmiştir. Hem savcılığımıza hem de adli tıptan gelen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Tabii bundan sonra biz de bütün Türkiye gibi bu tahkikatı yakından takip edeceğiz. Şu anda içeride soğutma çalışmaları henüz bitmediği için delil tespiti yapma henüz mümkün değil, ancak bundan sonraki süreçte soruşturmanın gerekleri neyse titizlikle yerine getirilecektir ve maddi hakikat bütün gerçekliği ile ortaya çıkacaktır.”

AYNI GÜN İŞE BAŞLAYAN 3 ARAKADŞ İÇİN YAN YANA CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Amasra'daki maden faciasında yaşamını yitiren yaşları 30 ile 35 arasında değişen Mehmet Bulut, Şaban Yıldırım ve Okan Akgün için Ahatlar köyünde, okul bahçesinde birlikte cenaze töreni düzenlendi. 2019 yılında, aynı anda Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde işe giren ve aynı köyde yaşayan 3 arkadaşın, Türk bayraklarına sarılı tabutlarının yanında yakınları gözyaşı döktü. Cenaze namazına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, maden işçilerinin yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. 3 arkadaşın cenazeleri kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

‘DÜĞÜNÜNÜ YAPIYORUM OĞLUMUN’

Amasra’da maden patlamasında hayatını kaybeden maden işçisi Berkay Kesim’in (25) cenazesi ise Bartın’a bağlı Epçiler köyüne getirildi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da cenaze törenine katıldı. Motosiklet tutkunu madencinin ailesi, tabutun başında taziyeleri kabul etti. Anne Gülşen ve kız kardeşi Beyza Kesim ile yakınları Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Anne Gülşen Kesim, “Düğünü var benim yavrumun, düğününü yapıyorum oğlumun. Allah’a emanet ol yavrum. Düğünü var benim yavrumun, herkesi çağırdı yanına” diyerek oğlunun tabutuna sarıldı. Epçiler Köyü Merkez Camii’nde kılınan öğle namazının ardından, Bakan Bozdağ ve cenazeye katılanlar mezarlığa yürüdü. Köy mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından Berkay Kesim toprağa verildi.

Maden faciasında hayatını kaybeden Remzi Özçelik (25) için ise Mamak köyünde cenaze töreni düzenlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç da cenaze törenine katıldı. Remzi Özçelik'in cenazesi kılınan öğle namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.





