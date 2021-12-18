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Bartın Irmağı, 5 metre yükseldi

Bartın Irmağı, kentte 3 gündür etkili olan yağışın ardından yaklaşık 5 metre yükselirken, küçük iskeleler suya gömüldü.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
18 Aralık 2021 Cumartesi 16:30
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Bartın Irmağı, 5 metre yükseldi

BARTIN

Kentte 3 günde metrekareye 50 kilogram yağış düşerken, şehrin içinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı’nda su seviyesi, 5 metre kadar yükseldi. Orduyeri Mahallesi’ndeki gezi teknelerinin iskeleleri ise sular altında kaldı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, polis ve belediye ekipleri, taşkın riskine karşı ırmak boyunca kontrollerini sürdürdü.

Öte yandan önceki gün ırmağın yükselmesiyle Kabagöz, Akçalı, Tabanözü, Epçiler, Hasanlar, Alibaş, Fırınlı ve Sipahiler köylerinin Bartın ile bağlantısını sağlayan köprü, ulaşıma kapatılmıştı.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, "Bartın'da 3 gündür etkili olan sağanak, Bartın Irmağı’nın yükselmesine neden oldu. Şu anda da yağış ara ara devam ediyor. Önümüzdeki pazartesi günü yeniden yağış geleceği konusunda uyarıda bulunuldu. Belediye olarak muhtemel sel riskine karşı bütün ekiplerimizi hazır tutuyoruz. Gerekli tedbirlerimizi aldık" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bartın Irmağı5 Metre Yükseldi
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