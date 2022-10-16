BaÅŸakÅŸehir Ã‡am ve Sakura Åžehir Hastanesiâ€™nde yaralÄ± madencilerin ailelerinin bekleyiÅŸi sÃ¼rÃ¼yor

Ä°STANBUL,(DHA)

BartÄ±nâ€™dakiÂ madenÂ kazasÄ±nda yaralanan madencilerden 6'sÄ±nÄ±n tedavisi BaÅŸakÅŸehir Ã‡am ve Sakura Hastanesiâ€™nde sÃ¼rÃ¼yor. YaralÄ± madencilerin ailelerinin de bekleyiÅŸi devam ediyor. Geceyi hastanede geÃ§iren yaralÄ±larÄ±n yakÄ±nlarÄ±na, Aile ve Sosyal Hizmetler BakanlÄ±ÄŸÄ± ve SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±â€™ndan gÃ¶revliler eÅŸlik ediyor.Â

"YÃœZDE 75-80 ARASINDA VÃœCUDUNDA YANIK VAR"

Erol Buldukâ€™un babasÄ± Sami Bulduk, "Bu sabah henÃ¼z bilgi almadÄ±k. DÃ¼n akÅŸam aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bilgiye gÃ¶re yÃ¼zde 75-80 arasÄ± vÃ¼cudunda yanÄ±k var. Solunum cihazÄ±na baÄŸlÄ±. Tek dileÄŸimiz iyi olmasÄ±. 2009â€™dan beri maden ocaÄŸÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. AkÅŸam madende patlama var diye telefon gelince hemen toparlanÄ±p gittik. OÄŸlumun adÄ± Erol Bulduk, solunum cihazÄ±na baÄŸlÄ± olarak yaÅŸÄ±yor. Ä°ki tane Ã§ocuÄŸu var" dedi. Â

Buldukâ€™un eÅŸi Nurten Bulduk ise, "Haberi televizyondan, internet sitelerinden aldÄ±m. Herkesten dua istiyoruz, tek istediÄŸimiz dua. Â DÃ¼n eÅŸimi gÃ¶rdÃ¼m, nefes aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼m. Durumu kritik ama iyileÅŸecek inÅŸallah. Bu acÄ± anlatÄ±lmaz, Ã§ok kÃ¶tÃ¼ bir durum, Rabbim onu bize baÄŸÄ±ÅŸlasÄ±n. BugÃ¼n hocalarÄ±mÄ±zÄ±n bilgi vermesini bekliyoruz" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

"Ä°LK Ä°ÅžE GÄ°RDÄ°ÄžÄ°NDE HER GÃœN KORKMUÅžTUM"

Erol Buldukâ€™un oÄŸlu YiÄŸit Efe Bulduk, "Ä°nternetten Ã¶ÄŸrendim. Evdeydim o saatte. BartÄ±n Devlet Hastanesiâ€™ne gidip sabaha kadar bekledik. Sabah Ankara Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™nden arayÄ±p Ä°stanbulâ€™a sevk edildi dediler. Sonra sabah Valimiz bizi Ã¶zel araÃ§la buraya gÃ¶nderdi. AcÄ± bir durum, dua istiyoruz" dedi.

Erol Buldukâ€™un annesi MÃ¼zeyyen Bulduk ise "2009â€™da madende Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±. Hafta sonlarÄ± yanÄ±mÄ±za gelirdi. Ben ilk iÅŸe girdiÄŸinde her gÃ¼n korkmuÅŸtum, ocak diye istemiyordum. Ä°ÅŸsiz kalÄ±nca Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±. Cuma akÅŸamÄ± 4â€™te vardiyasÄ±na girdi. Ä°ki saat geÃ§meden patlama olduÄŸunu duyduk. Ä°smini yanlÄ±ÅŸ yazdÄ±klarÄ± iÃ§in ne hastanede ne de Ã¶lenlerin iÃ§inde bulabildik. Ã‡ok endiÅŸelendik" dedi.

"BABASI DA MADENCÄ°YDÄ°"

YaralÄ± Remzi TaÅŸkÃ¶mÃ¼râ€™Ã¼n eniÅŸtesi Adem Bayrak "2009â€™dan beri orada Ã§alÄ±ÅŸÄ±yordu. Annesi de eÅŸim de dua ederdi her sabah arkasÄ±ndan, orasÄ± yerin 300-400 metre altÄ±, her zaman Ã¶lÃ¼mle burun buruna Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorsunuz. Durumu ciddiyetini koruyor, yanÄ±klarÄ± var" dedi.

Remzi TaÅŸkÃ¶mÃ¼râ€™Ã¼n kayÄ±nvalidesi Fatma Ã–ztemur "DamadÄ±m oluyor, 3 de Ã§ocuÄŸu var. BabasÄ± da madenciydi. Remziâ€™nin daha Ã¶ncede madende Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken sÄ±rtÄ±na taÅŸ dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼, yine hastanede kalmÄ±ÅŸtÄ±" diye konuÅŸtu.