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Başakşehir'de konut alanı satış ihalesi

10 Mart 2023 Cuma 13:26
Başakşehir'de konut alanı satış ihalesi

İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Başakşehir Belediye Başkanlığı tarafından Ziya Gökalp (İkitelli-2) Mahallesinde yer alan 22.310,37 metrekare taşınmazın Arsa Satışı Karşılığı Hasılat Paylaşımı Yöntemiyle Satılması işi ihale edilecek.

Mülkiyeti Başakşehir Belediyesine ait olan Ziya Gökalp (İkitelli-2) Mahallesinde yer alan 22.310,37 metrekare arsa alanlı 1424 ada 6 parsel üzerine yapılacak gayrimenkullerin ve idarece uygun görülecek gayrimenkul projelerinin her türlü teknik altyapı ve çevre düzenlemesinin yapılması, pazarlanması ve satışı ile Belediye gelir payının ödenmesi işinin ihalesi 23 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

İhaleye katılacaklar, istenilen belgelerle birlikte teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç ihale günü (23 Mart 2023 - Saat:12:00’ye kadar) Başakşehir Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne sıra numaralı alındılar karşılığında verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderebilirler.

İhale ilanına ulaşmak için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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