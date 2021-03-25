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BAŞARILI İŞ ADAMI MUSTAFA SUNGUR ÜLGER'E YENİ GÖREV 

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
25 Mart 2021 Perşembe 10:29
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BAŞARILI İŞ ADAMI MUSTAFA SUNGUR ÜLGER'E YENİ GÖREV 

HABER: DİNÇER KARACALAR

Özgüven Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Dağlı Tarafından Genel Koordinatör ve Genel Müdür olarak Mustafa Sungur Ülger `i atadı.

Özgüven Grup Genel Koordinatör ve Genel Müdür ü Mustafa Sungur Ülger yeni ataması ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Ülger, Özgüven Grup Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Ömer Dağlı Başkanımız Tarafından Genel Koordinatör ve Genel Müdür olarak beni atadığından dolayı teşekkür ediyorum.

Bugünden itibaren yeni görevime başlamış durumdayım.

Ülger, Özguven Grup Ankara merkezli 75 ilde Şube ve Bölge Müdürlükleri ile hizmet etmekten gurur duyuyoruz. Diyerek ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olsun artık işimizin başındayız dedi.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
BAŞARILI İŞ ADAMI MUSTAFA SUNGUR ÜLGERE YENİ GÖREV
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