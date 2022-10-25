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Basın İlan Kurumu’ndan 5 İddiaya Karşılaştırmalı 5 Yanıt!

Dezenformasyon Yasası’nın devreye girmesi ile beraber ortaya atılan yanlış iddialar her geçen gün artmaya devam ediyor. Basın İlan Kurumu bir açıklama yayınlayarak yanlış bilinen 5 gerçeği açıkladı.

25 Ekim 2022 Salı 17:12
Basın İlan Kurumu’ndan 5 İddiaya Karşılaştırmalı 5 Yanıt!

Yanlış: "Basın İlan Kurumu, internet haber sitesi veya sosyal medya hesaplarını doğrudan kapatacak ya da kapatılmasını talep edebilecek."

Doğru: "Kurumumuz süreli yayınları ile sosyal medya hesaplarını kapatmaya veya kapatılmasına ilişkin mahkemeden talepte bulunabileceğine dair herhangi bir görev ve yetkisi bulunmamaktadır."

Yanlış: "Basın beyannamelerini alma yetkisi Cumhuriyet Başsavcılıkları yerine Basın İlan Kurumu'na verildi."

Doğru: "5187 sayılı Basın Kanunu gereği süreli yayınların beyannamelerinin alınmasına Cumhuriyet Başsavcılıkları aracılığıyla devam edilmektedir."

Yanlış: "Basın İlan Kurumu, basın kartlarını vermiyor, verilmesini geciktiriyor."

Doğru: "Kurumumuzun basın kartı taleplerini değerlendirme veya basın kartı verme yetkisi bulunmamaktadır."

Yanlış: "Basın İlan Kurumu, süreli yayınlara para cezası vermektedir."

Doğru: "Mevzuatın yüklediği sorumlulukları yerine getirmeyen süreli yayınlara mahsup ve telafi uygulanmaktadır. Yönetim Kurulu kararıyla mahkeme yolu açık olmak üzere ilan kesme müeyyidesi tesis edilebilir. Dolayısıyla süreli yayınlara para cezası uygulaması mümkün değildir."

Yanlış: "Anayasa Mahkemesi kararına aykırı şekilde basın özgürlüğünü ihlal eden kararlar alınmaya devam edilmektedir."

Doğru: "Anayasa Mahkemesi'nin kararında, suç kapsamına giren haberlerin, yaptırıma tabi tutulmasının hukuk devletinin bir gereği olduğu ifade edilmekte ve Kurumumuza müeyyide uygulama yetkisinin verilebileceği hükme bağlamaktadır. Basın Ahlak Esaslarına dair müeyyideleri düzenleyen 49. madde değişinceye kadar bu konuda değerlendirme yapılamayacağı daha önceden ilan edilmiştir."

Son Güncelleme: 25.10.2022 17:14
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Basın İlan Kurumundan 5 İddiaya Karşılaştırmalı 5 Yanıt
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