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BATEM, turunçgil ve avokado meyveleri satışa çıkarıyor

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
01 Eylül 2021 Çarşamba 11:03
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BATEM, turunçgil ve avokado meyveleri satışa çıkarıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, 2021 yılında üretimini yaptığı turunçgil ve avokado meyveleri satışa çıkarıyor. 

Enstitü'nün Üretim ve İşletme ve Meyvecilik Bölüm Başkanlıklarınca üretimi gerçekleştirilen muhtelif turunçgil ve avokado meyvesi satışı 8213 Sayılı Döner Sermayeli İşletmeler İhale Yönetmeliği'nin 29/c maddesine göre açık teklif usulü ile yapılacak.

İhale, 8 Eylül 2021 tarihinde Demircikara Mahallesi Paşakavakları Caddesi No: 11 Muratpaşa/ANTALYA adresinde bulunan Merkez Birimindeki toplantı salonunda Komisyon huzurunda yapılacak. 

Toplam 653 bin 390 ton meyvenin satılacağı ihaleyle alakalı ayrıntılı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

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