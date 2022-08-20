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Batman Üniversitesi 6 Öğretim Üyesi alıyor

20 Ağustos 2022 Cumartesi 12:20
Batman Üniversitesi 6 Öğretim Üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Batman Üniversitesi’nin ilanda  belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Batman Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi doğrultusunda Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren (ilanın yayımlandığı tarih dahil) 15 (on beş) gündür.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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