Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 21
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.548,18
ALTIN
919,02
DOLAR
14,75
STERLİN
19,02
EURO
15,97
Türk-Alman Üniversitesi 11 öğretim elemanı alacak
Türk-Alman Üniversitesi 11 öğretim...
Yüksek İhtisas Üniversitesi 43 akademik personel alacak
Yüksek İhtisas Üniversitesi 43...
Mudanya Üniversitesi Rektörlüğü 48 akademik personel alacak
Mudanya Üniversitesi Rektörlüğü 48...
Koç Üniversitesi 8 Öğretim Üyesi alıyor
Koç Üniversitesi 8 Öğretim...

Batman ve Diyarbakır'da 'Eren Abluka' operasyonları başlatıldı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
22 Nisan 2022 Cuma 16:16
Batman ve Diyarbakır'da 'Eren Abluka' operasyonları başlatıldı

ANKARA - İçişleri Bakanlığı, Batman'da 'Eren Abluka-3 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Cemil Turan' ve Diyarbakır Yaylak bölgesinde, 'Eren Abluka-4 Şehit Jandarma Er Mustafa Özkan' operasyonlarının başlatıldığını açıkladı. 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Batman'da; 'Eren Abluka-3 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Cemil Turan' ve Diyarbakır Yaylak bölgesinde; 'Eren Abluka-4 Şehit Jandarma Er Mustafa Özkan' operasyonları başlatıldı. Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde eş zamanlı başlatılan Eren Abluka-3 operasyonunda; Jandarma Özel Harekat, jandarma komando ve güvenlik korucu timlerinden oluşan bin 53 personel, Eren Abluka-4 operasyonunda 682 personel görev aldı. Operasyonun 1'inci gününde; Diyarbakır Yaylak bölgesinde yapılan arama ve tarama faaliyetlerinde; patlayıcı yapımında kullanılan 1000 kilo amonyum nitrat, 60 milimetre aydınlatma havan mühimmatı, K413 tipi el bombası ile çok sayıda yaşam ve sağlık malzemesi ele geçirildi.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Abluka' operasyonlarının, halkın desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği belirtildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Eren Abluka OperasyonuBatmanDiyarbakır
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: 1 Mayıs'ta Taksim anıtına çelenk koyacağız
TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: 1 Mayıs'ta Taksim anıtına çelenk koyacağız
Yargıtay, Bursaspor davasında 34 beraatten 14'ünü bozdu
Yargıtay, Bursaspor davasında 34 beraatten 14'ünü bozdu
Suriye'de teröristlerden havanlı saldırı; 6 polis yaralı
Suriye'de teröristlerden havanlı saldırı; 6 polis yaralı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans