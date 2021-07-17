Bayram tatili İSFANBUL Tema Park’ta şölene dönüşecek  

HABER: DİNÇER KARACALAR

Türkiye’nin dünya standartlarındaki ilk tema parkı İSFANBUL Tema Park, bayram tatilinde ailece eğlencenin tadını çıkarmak isteyen ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Eğlence, uluslararası hijyen standartlarına sahip tedbirler çerçevesinde açık havada gönül rahatlığıyla yaşanacak.

9 aylık uzun bir aradan sonra 10 Temmuz günü kapılarını tekrar açan İSFANBUL Tema Park, Kurban Bayramı tatilini doyasıya eğlenceyle geçirmeyi tercih edenlere benzersiz bir tatil deneyimi sunacak. Aile boyu eğlencenin tadını çıkarmak isteyen misafirler, alınan üst düzey hijyen önlemleri doğrultusunda hem eğlenceye doyacak hem de adrenalini maksimum seviyede yaşayacak.

“Nerede o eski bayramlar?” diyenlerin öncelikli adresi olmaya hazır İSFANBUL Tema Park, eğlencenin yanı sıra bünyesinde bulunan ve 7’den 70’e herkesin damak zevkine uygun kafe ve restoranlarında da eşsiz lezzetleri ile acıkanlara lezzet şöleni sunacak.

Bayramda aile boyu eğlence İSFANBUL Tema Park’ta

Bayram tatilinin en iyi adresi olan İSFANBUL Tema Park’ta tüm yaş gruplarına hitap eden 30’a yakın eğlence ünitesi bulunuyor. Bunların arasında 100 km hıza çıkan dünyanın en iyi 4. Roller Coaster “Nefeskesen”, İstanbul’un Fethi’ni insansı robotlarla anlatan “Fatih’in Rüyası”, “Adalet Kulesi”, “Viking” ve “King Kong” gibi üniteler yer alıyor.

Bayramı bayram tadında geçirmek isteyenler için İSFANBUL Tema Park’ın kapıları, bayramın birinci günü 12.30- 21.30; iki, üç ve dördüncü günü ise 11.30-21.30 saatleri arasında ziyaretçilerine açık olacak.