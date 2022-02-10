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Beşiktaş'ta kadın avukatı 'Abla bakar mısın' dedikten sonra vurdu

Beşiktaş'ta Avukat Nur Peker'i evinin önünde "Abla bakar mısın" dedikten sonra silahla vurularak yaraladığı iddia edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
10 Şubat 2022 Perşembe 14:48
Beşiktaş'ta kadın avukatı 'Abla bakar mısın' dedikten sonra vurdu

Olay Beşiktaş Levazım Mahallesi'nde 20 Ocak günü saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 34 yaşındaki Avukat Nur Peker'in, yanına eve gireceği sırada silahlı bir kişi geldi. Binanın içinde oldukları sırada şüpheli, "Abla bakar mısın" diye seslenmesinin ardından yarım metre kadar mesafeden bacağına iki el ateş etti. Peker'in çığlıklarını duyan komşuları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Hayati tehlikesi bulunmayan Peker, emniyetteki ifadesinde kendisini vuran kişiyi tanımadığını belirterek "Şüphelendiğim birkaç kişi var ancak sağlık durumum nedeniyle şu an kafamı toparlayamıyorum" dedi. 

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüpheli Canip K.'yi 3 Şubat'ta gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli, savcılıkta ifade vermesinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti. 

TANIMADIĞINI İDDİA ETTİ

İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorgusunda şüpheli Canip K.'nin Nur Peker'i tanımadığını iddia ederek "Şikayetçiyi tanımam neden vurayım. İlk defa ismini ben burada duydum, kamera kayıtlarındaki kişi ben değilim. Ben emlakçıyım" şeklinde savunma yaptığı öğrenildi. 

TUTUKLANDI

Hakimlik, şüphelinin yakalanmasına ilişkin polis ekiplerinin tutanaklarını,  Nur Peker'in beyanlarını, kamera kayıtlarını da dikkate alarak eylemin silahla işlenmiş olması nedeniyle tutuklanmasına karar verdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Avukat Nur Peker
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