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Beşiktaş ve Sarıyer'de iki ilginç kaza

İstanbul'da sabah saatlerinde iki ilginç kaza meydana geldi. Beşiktaş'ta sürücünün ağaca çarptığı otomobil yan yatarken, Sarıyer'de buzlanan yolda kayan hafif ticari araç aydınlatma direğiyle duvar arasına sıkıştı.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
21 Şubat 2021 Pazar 11:57
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Beşiktaş ve Sarıyer'de iki ilginç kaza

İSTANBUL

İstanbul'da sabah saatlerinde iki ilginç kaza meydana geldi. Beşiktaş'ta sürücünün ağaca çarptığı otomobil yan yatarken, Sarıyer'de buzlanan yolda kayan hafif ticari araç aydınlatma direğiyle duvar arasına sıkıştı. Beşiktaş ve Sarıyer'de sabah saatlerinde iki ilginç kaza meydana geldi. İlk kaza, Beşiktaş Tepecik Yolu'nda saat 08.30 sıralarında meydana geldi. ALES sınavına giden öğretmen F.Ö.Y, henüz belirlenemeyen bir nedenle aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjdeki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yan yattı. Araç içerisinde sıkışan sürücü için olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü kendi imkanlarıyla otomobilden çıktı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ENES BATUR DA AYNI YERDE KAZA YAPMIŞTI

Otomobilin ağaca çarptığı yerde daha önce de sosyal medya fenomeni Enes Batur kaza yapmıştı. Enes Batur kazadan yara almadan kurtulmuştu.


İKİNCİ KAZA MASLAK'TA

Sarıyer'de ise buzlanan yolda kayan hafif ticari araç duvarla aydınlatma direğinin arasına sıkıştı. Araçta bulunan iki kişi kendi imkanlarıyla çıktıktan sonra olay yerine polis çağırdı. Polis, kaldırımda duvarla aydınlatma direği arasına sıkışan araç için tutanak tuttu. Araç bir süre itilerek sıkıştığı yerden kurtarılmaya çalışıldı. Ancak hafif ticari araç bulunduğu yerden çıkarılamadı.


ARAÇ KAYARAK BURAYA GİRDİ

Kaza yapan sürücü, "Yukarıda buzlanma vardı. Buzlanma nedeniyle kaza oldu. Benden sonra dört araç daha kaza yaptı.  Önümde otobüs vardı. Otobüs sağa doğru çekince ben de mecbur sola geçtim. Frene bastım ama araç durmadı. Kayarak kaldırıma çıktı ve buraya girdi" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SarıyerBeşiktaşKaza
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