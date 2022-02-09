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'Beyaz cennet'te kaybolanlar, termal dronla bulunuyor

Türkiye'nin önemli kış ve kayak merkezlerinden Uludağ'da Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, 11 kar motoru ve 2 UTV ile günün 24 saati görev yapıyor. JAK timleri, özellikle mahsur kalanlar ile kaybolanları bulmak için termal dron kullanıyor. JAK Timi Komutanı Kıdemli Üstçavuş Çağdaş Akgün, "2021 yılı içerisinde 455 kazaen yaralanma, 214 mahsur kalma, 28 kaybolma olayı olmak üzere toplam 697 olaya müdahale edilmiştir" dedi.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
09 Şubat 2022 Çarşamba 10:43
'Beyaz cennet'te kaybolanlar, termal dronla bulunuyor

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JAK timleri, kayıp arama tatbikatı yaptı.

7 gün 24 saat teyakkuz halinde olan JAK timleri, senaryo gereği, pist dışına çıkan kayakçının mahsur kaldığı ihbarıyla harekete geçti.

2'şer kişilik ekipler, kar motorlarıyla zirveye çıkarak, kayakçının mahsur kaldığı yeri tespit etmeye çalıştı.

Kayakçının olduğu değerlendirilen bölgede termal dron ile arama başlatıldı.

Dron ile kayakçının bulunduğu nokta belirlendi. Daha sonra kurtarılan kayakçının, sağlık kontrolünün ardından oteller bölgesine götürülmesiyle tatbikat sona erdi.

ULUDAĞ'DA 1 AYDA 307 OLAYA MÜDAHALE ETTİLER 

Uludağ'da 15 personelden oluşan 2 timde görev yapan JAK timleri, her türlü iklim koşulundaki çalışmalar için Ankara'da, Jandarma Genel Komutanlığı'nda özel olarak eğitiliyor.

Bursa kent merkezi ile ilçeler ve çevre illerdeki olası afet olaylarında da etkin rol oynayan JAK timleri, kış sezonunda çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayan Uludağ'da, 7 gün 24 saat görev yapıyor.

Yaralanma, mahsur kalma ve kayıp olaylarına, 11 kar motoru ve 2 UTV ile anında müdahale eden JAK timleri, 2022'nin Ocak ayında 197'si yaralanma, 110'u mahsur kalma olmak üzere toplam 307 olaya müdahale etti.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

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Beyaz Cennette KaybolanlarTermal Dronla Bulunuyor
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