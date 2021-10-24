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'Beyaz cennet' Uludağ'da hedef Antalya'ya gelen Rus ve Ukraynalı turistler

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da sezon öncesi hazırlıklar başladı

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
24 Ekim 2021 Pazar 13:00
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'Beyaz cennet' Uludağ'da hedef Antalya'ya gelen Rus ve Ukraynalı turistler

BURSA,(DHA)


Rusya ve Ukrayna'dan yüksek talepler olduğunu belirten TÜRSAB Güney Marmara Bölge Başkanı Murat Saraçoğlu, "Kışın, Bursa ve Uludağ'ın Rus turistlerden dolup taşmasını sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

Doğal güzelliğiyle 'beyaz cennet' olarak adlandırılan Uludağ'da, kayak sezonu hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Toplam 17 otel ve tesis ile 5 bin yatak kapasitesinin bulunduğu Uludağ'da, sezonun aralık ayının ikinci yarısında başlatılması hedefleniyor.

Uludağ'a turist gelmesi için yurt dışı çalışmalarını yürüttüklerini belirten TÜRSAB Güney Marmara Bölge Başkanı Murat Saraçoğlu, "Uludağ, sadece Türkiye'nin değil; dünyanın sayılı kayak merkezlerinden bir tanesi. Yurt dışında da oldukça ilgi ve talep gören bir destinasyon. Turizmciler olarak tabii daha farklı alanlarda ve ülkelerde de Uludağ ve Bursa ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bu sene 15 Aralık'tan sonra kar yağışı da bekleniyor. Eğer kar yağışı, hava ve pistlerin durumunu uygun hale getirirse yoğun bir ilgiyle karşılaşacağımızı planlıyoruz. Bu doğrultuda da hazırlıklarımız devam ediyor. Geçen sene kar geç indi. 12 Ocak'tan sonra yağmaya başladı. Fakat buna rağmen Uludağ'da doluluk oranı rekor kırdı. Hem yurt içinden hem de yurt dışından ciddi bir talep gördü. Özellikle Rusya ve Ukrayna'dan turistlerimiz geldi. Bu sene sezon biraz daha erken başlayabilirse, rekoru tekrar egale etmiş olacağız. Bununla ilgili de yurt dışında ciddi çalışmalar yapıyoruz. Özellikle Uludağ pazarının en iyi müşterileri olan Ruslar, Ukraynalılar ile ve yeni pazar olan Hindistan ve Güney Amerika ülkelerinde çalışmalar yürütüyoruz. Hindistan ve Güney Amerika, belki bu sene için başlangıç yapabilir. Güney Amerika'dan çok az sayıda turist gelebilir ama Rusya ve Ukrayna'dan ciddi oranda satışlar olduğunu biliyoruz. Yurt içinden de yine Avrupa'ya gidemeyecek olan yerli turistler, Uludağ'a geleceklerdir. Çünkü pandemiden dolayı ülkelerin farklı sağlık politikaları nedeniyle vatandaşlarımızın yurt dışını değil de Uludağ'ı tercih edeceklerini düşünüyorum" diye konuştu.

'4 MEVSİM ULUDAĞ BAŞLIKLI ÇALIŞMA YAPIYORUZ'

Yazın da Uludağ'daki turizmi arttırmayı planladıklarını belirten Saraçoğlu, "Uludağ'ın sadece kış turizmi için değil, her mevsimde turist çekmesi için '4 Mevsim Uludağ' başlıklı çalışmalar yürütüyoruz. Bu doğrultuda Bursa'daki kamu kurumları Büyükşehir Belediyesi ve diğer turizmci paydaşlarımızla birlikte Uludağ'ı kamp, karavan, doğa turizmi ve günübirlik konaklamaların yapılmasını arzu ediyoruz. Çünkü insanlar metropollerde yoruluyor. En büyük avantajımız; Uludağ ve Bursa'nın, İzmir, İstanbul ve Ankara üçgeninin tam ortasında yer alması. Yazın Antalya ve sahil şeridi ağırlıklı olarak Rus turistlerden oluşmakta. Kışın, Bursa ve Uludağ'ın Rus turistlerden dolup taşmasını sağlamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

'REZERVASYONLAR BAŞLADI'

Ağaoğlu Otel Genel Müdürü Murat Pınarcı, "Bu sene 17 Aralık tarihi itibarıyla hizmete giriyoruz. Bu sene de pandemi kuralları geçerli olacak. Geçen sene güzel bir sezon yaşadık. Bu sezon da aynı şekilde geçirmeyi planlıyoruz. Pandemiden henüz kurtulmadık. Ama aşılarla birlikte biraz rahatlık söz konusu. Bu sene geçen seneye göre, insanlar daha da rahatladı. Rezervasyonlar iyi gitmeye başladı. Geçen sene son dakika satışları çok fazlaydı. Bu sene daha önceden rezervasyonlar başladı. Pandemi ile birlikte ister istemez kurallar da değişti. Eski sisteme tam olarak girmedik ama yavaş yavaş eskiye dönme sinyalleri var. Bu sene geçen seneye göre, daha soğuk olacak. Karlı günler bekliyoruz inşallah" dedi.

DHA

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