Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
4.505,34
ALTIN
1.126,20
DOLAR
18,84
STERLİN
22,70
EURO
20,13
Beykent Üniversitesi 20 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alıyor
Beykent Üniversitesi 20 Araştırma...
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi...
Biruni Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak
Biruni Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
Teknik Eleman Alım İlanı
Teknik Eleman Alım İlanı

Beykent Üniversitesi 20 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alıyor

13 Şubat 2023 Pazartesi 14:25
Beykent Üniversitesi 20 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alıyor

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Beykent Üniversitesi’nin ilanda belirtilen Fakülte/Yüksekokul programlarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca 9 Araştırma Görevlisi 11 Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Biruni Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak
Biruni Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak
Depremin şiddetiyle çöken yollar onarılıyor
Depremin şiddetiyle çöken yollar onarılıyor
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans