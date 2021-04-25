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Beykent Üniversitesi araştırma görevlisi alacak

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
25 Nisan 2021 Pazar 14:35
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Beykent Üniversitesi araştırma görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Beykent Üniversitesi Rektörlüğü, aşağıda belirtilen Yüksekokul programlarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca 1 Araştırma Görevlisi alacak.

Adaylar başvurularını,  şahsen ve/veya posta yoluyla; Beykent Üniversitesi Ayazağa-Maslak Yerleşkesi Yazı İşleri Müdürlüğü Ayazağa Mah. Hadım Koruyolu Cad. No: 19 34396 Sarıyer, İstanbul adresine yapabileceklerdir.

Başvuru ile ilgili daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 25.04.2021 14:42
Anahtar Kelimeler:
Beykent ÜniversitesiAraştırma Görevlisi
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