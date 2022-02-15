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Beykent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Dr. Öğretim Üyesi alacak
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Beykent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Dr. Öğretim Üyesi alacak

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
15 Şubat 2022 Salı 11:09
Beykent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Dr. Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Beykent Üniversitesine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi Mühendislik – Mimarlık Fakültesi bünyesine çeşitli alanlarda; 1 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. Beykent Üniversitesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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