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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sözleşmeli Personel alıyor

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
29 Ekim 2021 Cuma 10:30
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sözleşmeli Personel alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nin birimlerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar kapsamında 49 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle istihdam edilecek adaylar başvurularını, www.bilecik.edu.tr adresinden temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte şahsen veya posta yolu ile Üniversitenin Yazı İşleri ve Belge Yönetimi Şube Müdürlüğüne yapacaklar. Başvurular 27 Ekim 2021 tarihinde başlayıp 12 Kasım 2021 tarihi saat 17:00’de sona erecek.  

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Anahtar Kelimeler:
Bilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiSözleşmeli Personel
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