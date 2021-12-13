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Bingöl'de ele geçirilen PKK mühimmatı imha edildi

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
13 Aralık 2021 Pazartesi 12:44
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Bingöl'de ele geçirilen PKK mühimmatı imha edildi

BİNGÖL'ün Genç ilçesi kırsalında jandarma tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen 'Eren-Kış 6' operasyonunda ele geçirilen EYP yapımında kullanılan malzemeler imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca 11 Aralık'ta Genç ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan 'Eren-Kış 6' operasyonu devam ediyor. Operasyon kapsamında yapılan arazi aramasında toprağa gömülü vaziyette EYP yapımında kullanılan 20 kilo amonyum nitrat, 10 pil şarj cihazı, 4 şarjlı pil, 200 metre uzunluğunda kablo ve muhtelif malzeme ele geçirildi. Malzemeler yerine imha edilerek kullanılamaz hale getirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BingölPkkMühimmat
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