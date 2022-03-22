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Biruni Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
22 Mart 2022 Salı 15:11
Biruni Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Biruni Üniversitesi'ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik'in İlgili Maddeleri Uyarınca "Öğretim Elemanı" Alınacaktır.

Son Başvuru Tarihi 05.04.2022 olup; Başvurular, belirtilen süreler içerisinde, online olarak üniversite web sayfasında yer alan https://ikakademik.biruni.edu.tr linkinden kabul edilecektir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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