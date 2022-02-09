Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Biruni Üniversitesine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca ''Öğretim Üyesi'' alınacaktır.

İlan Bitiş Tarihi 23.02.2022 olup; Başvurular, belirtilen süreler içerisinde, online olarak üniversite web sayfasında yer alan https://ikakademik.biruni.edu.tr linkinden kabul edilecektir.