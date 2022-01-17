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Bismil’de taksi plakaları kiraya verilecek

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
17 Ocak 2022 Pazartesi 12:21
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Bismil’de taksi plakaları kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bismil ilçesindeki taksi duraklarında 29 yıl süre ile hizmet verecek 78 adet taksi plakasını açık teklifle kiraya verecek.

İhale şartnamesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğü'nden 1000 TL karşılığında temin edilebilecek. İhale, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yerleşkesinde bulunan Ali Emiri Kongre Merkezi'nde 28 Ocak 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

İhale metni için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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