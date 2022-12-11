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Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim elemanı alacak

11 Aralık 2022 Pazar 19:40
Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim elemanı alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Bitlis Eren Üniversitesi’ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır. Detaylı bilgi Üniversitenin www.beu.edu.tr adresinde mevcuttur.
Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren en az 15 gündür.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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