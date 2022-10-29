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Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak

29 Ekim 2022 Cumartesi 13:46
Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Bitlis Eren Üniversitesi’ne, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.

Detaylı bilgi www.beu.edu.tr adresinde mevcuttur. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren en az 15 gündür.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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