Bodnar: Çanakkale Boğazı'nın kapatılması talebinde bulunuyoruz

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Rusya'nın ülkesine yönelik başlattığı harekata ilişkin açıklama yaptı. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter'daki hesabından paylaşılan açıklamada Bodnar, "Türk yönetimine sesleniyorum; Ukrayna'ya yardım ediniz. Çanakkale Boğazı'nın kapatılması için talepte bulunuyoruz. Rus tarafına yaptırım uygulanmasını istiyoruz. Buradaki Rusların hisselerine el konulmasını talep ediyoruz. Ukrayna'da sıkıyönetim ilan edildi. Rusya Federasyonu ile diplomatik ilişkilerinin kesilmesi kararı alındı" dedi.

'RUS ORDUSUNDA KAYIPLAR SÖZ KONUSU'



Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, büyükelçilikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Büyükelçi Bodnar, saldırıların devam ettiğini belirterek, "Ukrayna topraklarında Rus işgalcilere karşı askeri harekat devam ediyor. Neredeyse Ukrayna'nın her sınırında Ukrayna silahlı kuvvetleri saldırılara karşı koymaya devam ediyor. Ukrayna silahlı kuvvetlerinden en son aldığımız bilgi, sabah itibarı ile 5 Rus uçağı, 2 helikopter düşürüldü, 3 tank vuruldu, birkaç kamyon yok edildi. Saldırıya geçen Rus ordusunda ciddi kayıplar söz konusu. Ukrayna'yı savunan askerlerimiz arasında da kayıplar var. Sivil halkta da kayıp verdiğimiz bilgisi gelmeye başladı. Verdiğimiz kayıplarla ilgili bilgileri sizinle paylaşacağız, Kiev'den teyit aldıktan sonra" dedi.



Bodnar, internette gerçeği yansıtmayan bilgiler olduğuna dikkat çekerek, "Rusya internetten de enformasyon savaşını başlatıyor. O yüzden internette göreceğiniz bilgileri resmi kaynaklardan kontrol ederek, teyit ederek, paylaşmaya davet ediyorum" diye konuştu.



'24 ŞUBAT'TA DÜNYA DEĞİŞTİ'



Bodnar, Dışişleri Bakanlığı'na giderek taleplerini ileteceklerini belirterek, "Dışişleri Bakanlığı'ndan dönünce tam olarak ele neler alınacağını sizlerle paylaşacağım. Durum şu an kontrol aldı. Devletimizin savunma ve güvenlik sistemi çalışıyor. Ukrayna ordusu ve Ukrayna toplumunun yardımı ile savaşı kazanacağımıza inanıyorum. 24 Şubat'ta dünya gerçekten değişti. Artık hayalet dünya bitti, hepimiz şu an savaş içindeyiz" ifadesini kullandı.



Bodnar, açıklamasının ardındın Dışişleri Bakanlığı'na gitti.

BAKAN YARDIMCISI ÖNAL İLE GÖRÜŞTÜ



Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Dışişleri Bakanlığı'nda Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile görüştü. Yaklaşık 20 dakika süren görüşme sonrası Bodnar, büyükelçiliğe gelerek basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bodnar, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile yaptığı görüşmeye ilişkin, şunları söyledi:



"Ukrayna tarafının yardım talebini ve özellikle boğazların kapatılmasına dair talebimizi Türk tarafına ilettik. Türk tarafı söz konusu talepleri değerlendirerek en kısa zamanda cevabını verecektir. Erken konuşmak istemem, Türk tarafından dayanışma tezahürünü bekliyoruz. Bize göre, Montrö Anlaşması’nın 19'uncu maddesi uygulanmaya koyulmalı ki, o maddeye göre savaşın bir tarafı olan devletin bu bağlamda boğazlardan geçmesine yasak konulmalı. Maalesef onlarca kayıpla ilgili haberler alıyoruz. Askerlerimiz kendi vatanları için hayatlarını feda ediyor ve onları öldüren Rus ordusu ve Rus silahları. Tüm uluslararası toplumla adımlarımızı koordine ediyoruz. 2 saat sonra buradaki Avrupa Birliği büyükelçileri ile bir görüşme yapacağım. En önemli olan, yaptırımların ve kısıtlamaların uygulanması ve saldırganlığın kurbanı olan Ukrayna'ya yardım etmek"



'RUSYA ŞİMDİDEN ZOR OLAN SONUÇLAR İLE KARŞILAŞTI'



Büyükelçi Bodnar, Ukrayna'nın hızlı işgalinin mümkün olmadığını belirterek, "Rusya şimdiden zor olan sonuçlarla karşılaştı; çünkü borsa gerçekten çöktü ve Rus Rublesi de gerçekten zor durumda. Ne hızlı davranış ne de Ukrayna'nın hızlı işgali mümkün değil. Seferberliğin yanı sıra bölgesel birlik kuvvetlerimiz de ilgili askerleri topluyor. Şu anda elinde silah tutabilen herkes orduya yazılıyor. Sivil halkımız da seferber bir şekilde kan bağışında bulunarak yapabilecekleri her şeyi yapıyorlar. Bizim için burada önemli olan birçok Türk dostumuzdan destek mesajlarını almam" ifadesini kullandı.



'TÜRKİYE TARAFSIZ KALMAMALI'



Büyükelçi Bodnar, Ukraynalılara destek çağrısında bulunarak, şunları kaydetti:



"Bu ihtilafta Türkiye tarafsız kalmamalı. Çünkü söz konusu ihtilaf, bölgenin hayati çıkarlarını etkiliyor. Söz konusu ihtilaf, bölgedeki istikrarı ve güvenlik istikrarını etkiliyor. Bu zor günde Ukraynalılara destek olmaya çağırıyoruz. Silahlı saldırganlığın ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın başladığına dair Ukrayna bununla ilgili resmi belgeleri göndermeye hazır. Burada basın üzerinden Türk yetkililerine baskı yapmak istemiyorum. Şu anda yalnızca Türk tarafının kararını bekliyorum. Bu bağlamda tüm Avrupa ülkelerinin ve Türkiye dahil olmak üzere bu anlayışı paylaşmalarını bekliyoruz. Türkiye'nin tutumu birkaç gün önce açıklanan bir açıklamada belirtilmiştir. Bu açıklama kesinlikle net ve Ukrayna'yı destekliyor. Bu tutum sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından tekrarlandı, bunlar güncel açıklamalar. Savaş başlaması durumunda Türk tarafı Ukrayna'ya karşı söz konusu tutumdan yana olduğunu da teyit etti. Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne destek teyit edildi. Aynı zamanda Rusya'nın Ukrayna'ya karşı silahlı saldırı düzenlemekle beraber devam ettirdiği saldırganlığın kabul edilemez olduğu da ifade edildi. Türk tarafından bu bağlamda yeni açıklamaları da bekliyoruz. Birkaç gün önce yapılan açıklama Ukrayna'ya desteği teyit eden bir açıklama olmakla birlikte kesinlikle Rusya ile Ukrayna arasında dengeli tutum olduğunu göstermiyor. Türkiye'de kimin saldırgan kimin bu saldırganlığın kurbanı olduğunu çok iyi anladıklarına seviniyorum."