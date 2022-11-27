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Bodrum Belediyesi'nden kiralık 5 yıldızlı otel

27 Kasım 2022 Pazar 19:48
Bodrum Belediyesi'nden kiralık 5 yıldızlı otel

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Bodrum Belediyesi mülkiyetindeki Eskiçeşme mahallesinde bulunan 5 yıldızlı otel işletmesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile 10 yıllığına kiraya verilecek.

İhale, 22 Aralık 2022 tarihinde Bodrum Belediyesi merkez bina toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacak. İhale ile ilgili bilgi ve şartname, mesai saatlerinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden görülebilir ve satın alınabilir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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