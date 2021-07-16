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Boğaziçi Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alacak 

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
16 Temmuz 2021 Cuma 11:41
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Boğaziçi Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alacak 

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Boğaziçi Üniversitesi, 2020 KPSS (B) grubu puanı esas alınmak suretiyle 25 sözleşmeli personel alacak. 

Kadrolara başvuruda bulunacak adayların, ilanın Resmi Gazete‘de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde belgeleri tamamlayarak Üniversitenin Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.  

Başvurular incelendikten sonra KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle başarılı adayların isim listesi www.boun.edu.tr  adresinden ilan edilecektir. 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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