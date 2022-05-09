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Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
09 Mayıs 2022 Pazartesi 12:59
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitenin Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla 10 öğretim üyesi alacak.

Başvuru süresi, ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gündür. Başvurular şahsen veya posta ile yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belge ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecek. Profesör ve Doçent kadroları için istenilen evraklarla birlikte Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ise ilgili birime müracaat edilecek.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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