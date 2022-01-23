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Bolu Dağı, TIR ve kamyon geçişlerine kapalı

Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul yönünde TIR, kamyon ve tankerlerin geçişine izin verilmiyor.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
23 Ocak 2022 Pazar 13:45
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Bolu Dağı, TIR ve kamyon geçişlerine kapalı

BOLU

TEM Otoyolu ve D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinde kar yağışı etkili oluyor. Karayolları ekipleri Bolu Dağı güzergahında kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. D-100 kara yolu Elmalık mevkisinde uygulama yapan trafik ekipleri, yoğun kar beklentisi ve buzlanma nedeniyle yolun ulaşıma kapanmaması için TIR’ların İstanbul istikametine geçişine izin vermiyor. TIR ve kamyonlar Abant kavşağından döndürülerek TEM Otoyolu'na yönlendiriliyor. Tehlike madde taşıyan tankerlerin Bolu Dağı'nı kullanması yasak olduğu için, tankerler D-100 kara yolunda yol kenarlarındaki dinlenme tesislerinde bekliyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bolu DağıTırKamyon
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