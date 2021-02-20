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Bolu en soğuk il oldu; göller buz tuttu, dev sarkıtlar oluştu

Bolu'nun Gerede ilçesi dün gece eksi 29,7 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yeri oldu.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
20 Şubat 2021 Cumartesi 18:19
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Bolu en soğuk il oldu; göller buz tuttu, dev sarkıtlar oluştu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu'ndan alınan bilgiye göre dün gece Bolu'nun Gerede ilçesinde, hava sıcaklığı sıfırın altında 29,7 derece olarak ölçüldü. Bolu'nun Gerede ilçesi dün gece Türkiye'nin en soğuk yeri olarak kayıtlara geçti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Gerede Samat Köyü İstasyonu'nda hava sıcaklığı sıfırın altında 29,7 derece olarak ölçülürken, Bolu Batı Karadeniz Orman Araştırma İstasyonu ise eksi 29 dereceyle ikinci sırada yer aldı. Türkiye'nin en soğuk üçüncü yeri ise sıfırın altında 26,6 derece ile Sivas'ın İmranlı ilçesi oldu. Burayı eksi 25,5 derece ile Bolu'nun Dörtdivan ilçesi izledi. Sivas'ın Kangal ilçesi ise sıfırın altında 24,4 dereceyle en soğuk beşinci yer oldu.

BOLU'DAKİ GÖLLER BUZ TUTTU, DEV BUZ SARKITLARI OLUŞTU

Soğuk hava nedeniyle kentte bulunan Abant, Gölcük ve Yedigöller Milli Parklarındaki göller dondu. Ayrıca Göller Diyarı olarak bilinen Bolu'da bulunan irili ufaklı 200 gölün tamamı da buz tuttu. Soğuk nedeniyle çatılardan metreleri bulan dev buz sarkıtları oluştu.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
BoluGeredeTürkiyeSoğuk
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