Bozdoğan Belediyesinden doğal mineralli su satışı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Bozdoğan Belediye Başkanlığı su kaynağından elde edilen doğal mineralli suyun ton başı satışı için ihale düzenleyecek.



Aydın ili Bozdoğan ilçesi Madran Dağı eteklerinde bulunan su kaynağından elde edilecek doğal mineralli suyun satış ihalesi 9 Ağustos 2021 tarihinde Bozdoğan Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonunda yapılacak.



İhale şartnamesi ve ekleri Bozdoğan Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alınabilecek.



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