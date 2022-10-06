Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 28
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
3.548,66
ALTIN
1.022,88
DOLAR
18,58
STERLİN
20,99
EURO
18,41
Dicle Üniversitesi 32 Öğretim Üyesi alıyor
Dicle Üniversitesi 32 Öğretim...
Türkiye Kızılay Derneği'nden kiralık apartman
Türkiye Kızılay Derneği'nden kiralık...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel alacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Sözleşmeli...
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 10 Öğretim Görevlisi alacak
Burdur Mehmet Akif Ersoy...

Bulgaristan, Levent Göktaş'ın iadesi için gerekçe istedi

06 Ekim 2022 Perşembe 14:51
Bulgaristan, Levent Göktaş'ın iadesi için gerekçe istedi

EDİRNE - Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının firari şüphelisi ve kırmızı bültenle aranırken Bulgaristan'da gözaltına alınan emekli albay Mustafa Levent Göktaş'ın Türkiye'ye iadesine yönelik duruşma yapıldı. İade talebi için gerekçe isteyen mahkeme, Levent Göktaş'ın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı 25 Kasım'a erteledi.

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının firari şüphelisi ve kırmızı bültenle aranan emekli albay Mustafa Levent Göktaş, 3 Eylül'de Bulgaristan'ın Svilengrad kentinde yakalandı ve çıkarıldığı mahkeme tarafından 40 gün gözaltı süresi kararıyla tutuklu yargılanmasına karar verildi. Bugün Haskovo Bölge Mahkemesi'nde Göktaş'ın Türkiye'ye iade talebiyle ilgili duruşma yapıldı. Duruşma sonunda mahkeme tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Mahkeme, Türkiye Cumhuriyeti makamlarından iade talebini destekleyen ve gerekçelendiren görüşlerin istenmesi ve sunulması gerektiği kanaatine varmıştır" denildi.

Mahkeme, Levent Göktaş'ın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı 25 Kasım'a erteledi

DHA

Anahtar Kelimeler:
BulgaristanLevent GöktaşIade
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
25 kişinin öldüğü tren kazası davasında 11'inci duruşma
25 kişinin öldüğü tren kazası davasında 11'inci duruşma
Dicle Üniversitesi 32 Öğretim Üyesi alıyor
Dicle Üniversitesi 32 Öğretim Üyesi alıyor
Türkiye Kızılay Derneği'nden kiralık apartman
Türkiye Kızılay Derneği'nden kiralık apartman
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans