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Burcu Kaya Yılın En İyi Çıkış Yapan Stil Danışmanı Seçildi!

Bu yıl ilki yapılan Goldmoonawards yılın en iyileri ödül töreni geçtiğimiz günlerde Ankara ‘da birçok ünlü ismin katılımı ve Tuğba Özay’ın sunumu ile gerçekleşti.

09 Aralık 2022 Cuma 13:32
Burcu Kaya Yılın En İyi Çıkış Yapan Stil Danışmanı Seçildi!

Yapmış olduğu girişimler ve stil Danışmanlıklarıyla yakından tanıdığımız modelistanbulda’nın kurucusu Burcu Kaya birçok rakibini geride bırakarak yılın en iyi çıkış yapan stil danışmanı ödülünü almaya hak kazandı.

Sahneye çıkar çıkmaz oldukça yoğun alkış alan Burcu Kaya yaptığı çalışmalardan bahsettikten sonra girişimcilik konusunda da hafızalardan silinmeyecek tüyolar verdi.

Burcu Kaya Kimdir?

Burcu Kaya, 17 Nisan 1987 yılında Gümüşhane’de dünya’ya gözlerini açmıştır. 16 yıldır faaliyet gösterdiği tekstil sektörünün öncülerinden olan Burcu Kaya aynı zaman oldukça hayırsever olması ile tanınıyor. 2020 yılında modelistanbulda.com projesini hayata geçirmiş ve 2021 yılında En İyi İş İnsanı Ödülünü 2022 Yılında En İyi Çıkış Yapan Stil Danışmanı Ödülünü almaya hak kazanmıştır.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Burcu Kaya
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