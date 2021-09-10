Burdur'da kamu konutu satışı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Burdur'da Hazine'ye ait kamu konutları ve taşınmazlar ihaleyle satılacak.

Burdur Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bağlı Milli Emlak Müdürlüğü tarafından Bahçelievler, Konak ve Burç mahallelerinde bulunan 32 adet kamu konutu ile Kozluca, Necati, Kapaklı ve Suludere mahallelerindeki 7 adet taşınmazın satışına ilişkin ihale, 23 Eylül Perşembe günü Milli Emlak Müdürlüğünde toplanacak Komisyon huzurunda açık teklif usulü ile gerçekleştirilecek.

Satışı yapılacak taşınmazlar ve kamu konutlarına ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Burdur Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

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