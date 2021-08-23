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Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alım ilanı

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alım ilanı

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
23 Ağustos 2021 Pazartesi 15:32
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Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alım ilanı

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet adresinde yayınlanan ilana göre; Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31, 50/d maddeleri ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Detaylı bilgi için basın ilan kurumu ilan.gov.tr adresine tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 23.08.2021 15:40
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