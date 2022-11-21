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Bursa Büyükşehir Belediyesi 16 arsayı satışa çıkardı

21 Kasım 2022 Pazartesi 15:27
Bursa Büyükşehir Belediyesi 16 arsayı satışa çıkardı

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Bursa Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer ilçesinde bulunan 16 arsayı 2886 sayılı Kanun'un 36. maddesine göre kapalı teklif usulü ile satışa çıkardı.

İhaleler, Belediye Encümenince 30 Kasım 2022 Çarşamba günü saat 11.30’da Encümen Toplantı Salonu'nda ayrı ayrı yapılacak. Şartname ve ekleri, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı İhale Şube Müdürlüğü’nde görülebileceği gibi 1.500 Türk Lirası bedelle temin edilebilir.

İstenen belgelerin 29 Kasım 2022 Salı günü saat 16.00’ya kadar İhale Şube Müdürlüğü’ne teslim edilmesi gerekmektedir.

İlan metnini görüntülemek için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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