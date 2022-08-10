Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 31
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.803,26
ALTIN
1.033,97
DOLAR
17,96
STERLİN
21,74
EURO
18,41
Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri alacak
Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye...
Antalya AKEV Üniversitesi'nden akademik personel alacak
Antalya AKEV Üniversitesi'nden akademik...
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji...
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim...

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri alacak

10 Ağustos 2022 Çarşamba 14:13
Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere, Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda yer alan unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydı ile belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla İtfaiye Eri alınacaktır.

Adaylar, yazılı ve uygulamalı sınava katılabilmek için; İlanda sayılan başvuru formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları, istenilen diğer belgelerle birlikte 19.09.2022 tarihi ile 23.09.2022 tarihi mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 09.00-16.00 arasında) Belediyemiz; Bursa Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası Zafer Mah. Ankara Yolu Caddesi No:1 D Blok Zemin Kat adresine teslim etmeleri gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya AKEV Üniversitesi'nden akademik personel alacak
Antalya AKEV Üniversitesi'nden akademik personel alacak
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
5. İslami Dayanışma Oyunları'na katılan liderler Konya'dan ayrıldı
5. İslami Dayanışma Oyunları'na katılan liderler Konya'dan ayrıldı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans