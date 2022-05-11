Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 23
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.471,32
ALTIN
910,69
DOLAR
15,31
STERLİN
19,00
EURO
16,22
Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alacak
Karayolları Genel Müdürlüğü işçi...
İstanbul Gelişim Üniversitesi 8 Araştırma Görevlisi alıyor
İstanbul Gelişim Üniversitesi 8...
İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı
İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim...
Harran Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Harran Üniversitesi Öğretim Üyesi...

Bursa'da AVM'deki mağazanın tavanı çöktü; enkazda arama yapılıyor

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
11 Mayıs 2022 Çarşamba 16:02
Bursa'da AVM'deki mağazanın tavanı çöktü; enkazda arama yapılıyor

BURSA - Bursa'da, alışveriş merkezindeki giyim mağazasının tavanı çöktü. Enkaz altında 1 kişinin kaldığı iddiası üzerine arama çalışması başlatıldı. 

Osmangazi ilçesinde bulunan alışveriş merkezindeki giyim mağazasının tavanının bir kısmı, saat 12.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Bu sırada mağazada bulunan müşteriler ile çalışanlar, panikle dışarı çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, AFAD, UMKE ve İHH ekipleri sevk edildi. Alışveriş merkezi tahliye edilirken, ekipler de enkaz altında 1 kişinin kaldığı iddiası üzerine arama- kurtarma çalışması başlattı. Tarihi Hanlar Bölgesi'ndeki çalışmalar kapsamında bina yıkımı yapılırken, sarsıntı meydana geldiği ve mağaza tavanının bu sırada çöktüğü iddia edildi.

'ÖLEN YA DA YARALANAN YOK'

Bursa'daki bir alışveriş merkezinde tavanının bir kısmı çöken zincir giyim mağazasında itfaiye ve AFAD ekiplerinin enkazda arama çalışmaları tamamlandı. İtfaiye yetkilileri, enkaz altında kalan kimsenin olmadığını açıkladı.

Mağazanın bulunduğu alışveriş merkezi yönetiminden de açıklama yapıldı. Olayda yaralanma ve can kaybı yaşanmadığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Zafer Plaza AVM'de öğle saatlerinde bir mağazamızın tavanında alçıpan çökmesi yaşanmıştır. Olay sonrası itfaiye, sağlık, AFAD ekipleri ve emniyet güçleri hızlıca olay yerine intikal ederek gerekli tüm tedbirleri almıştır. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma söz konusu değildir. AVM'miz tedbir amaçlı kısa bir süre ziyaretçilerimize kapatılmıştır ve AVM içinde bulunanlar tahliye edilmiştir. Şu saat itibarıyla AVM'miz normal çalışma sürecine dönmüştür. Olayın sebebiyle ilgili detaylı incelemeler başlatılmıştır."

Alışveriş merkezinin teknik müdürü Elektrik Mühendisi Hasan Kılıç ise çöken bölümde incelemelerin sürdüğünü söyledi. Kılıç, çökmenin, 'Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Projesi' kapsamında bir binada başlatılan yıkım çalışmaları nedeniyle meydana geldiği yönündeki iddialarıyla ilgili, "İtfaiye ve AFAD daha doğru açıklama yapacaklardır. Ama alçıpan tavanda olduğu için ilk görüşümüz o yönde değil. Alçıpan tavanın çok küçük bir kısmı, bir bölümü çöküyor. AFAD ve itfaiye ekipleri onay verdikten sonra temizlik çalışmalarına başlayacağız” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AVMMağazaTavanBursa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ali Erbaş: Hac kesin kayıt işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabilmekte
Ali Erbaş: Hac kesin kayıt işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabilmekte
Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alacak
Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alacak
İstanbul Gelişim Üniversitesi 8 Araştırma Görevlisi alıyor
İstanbul Gelişim Üniversitesi 8 Araştırma Görevlisi alıyor
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans