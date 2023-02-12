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Bursa Teknik Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Destek Personeli alacak

12 Şubat 2023 Pazar 16:43
Bursa Teknik Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Destek Personeli alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ın ek 2 nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca, genel ve özel şartları taşıyanlar arasından 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 2 (iki) adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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