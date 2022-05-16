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Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim ve Araştırma Görevlisi alacak

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
16 Mayıs 2022 Pazartesi 14:16
Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim ve Araştırma Görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Bursa Teknik Üniversitesi birimlerine 657 sayılı Kanunun 48 inci, 2547 sayılı Kanunun 31 ve 50/d maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin ilgili hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi ile Araştırma Görevlisi alınacaktır. Başvuracak adayların ilgili mevzuatta ve ilanda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. İlanda belirtilen bilgiler kadro ilanına başvurmak için asgari koşul olup kadroya atanma hakkını sağlamaz.

Başvuru işlemleri şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine (30 Mayıs 2022) kadar ilgili birime ulaşması gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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