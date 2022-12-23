Büyükada’nın En İyi Otelleri

Takdir edersiniz ki, İstanbul’da yaşamak bir hayli zor! İnsanlar; şehrin gürültüsü ve trafiği ile başa çıkmakta zorlanıyorlar. En azından birkaç günlüğüne de olsa nefes almak adına tatil yeri arayışına giriyorlar. Bu noktada, size vakit kaybetmeden Büyükada’yı öneriyoruz.

Büyükada; masallar diyarından fırlamış gibi duran özellikleri ile göz doldurur. Hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgi odağı haline gelen Büyükada’da birbirinde harika büyükada otel seçenekleri de mevcuttur. Büyükada hakkında merak ettiğiniz her detayı bulabileceğiniz son derece eğlenceli bir yazı sizi bekliyor.

Büyükada’da Ne Yapılır?

Sokakları, köşkleri, sahil restoranları, bisiklet ile ulaşımını sağlayan insanları ve daha birçok özelliğiyle dikkat çeken Büyükada; harika bir kaçamak yapmak isteyenlerin bir numaralı adresidir. Gelin, Büyükada’da yapacaklarınız hakkında bilgi verelim!

Her şeyden önce, güne harika bir ada kahvaltısı ile başlamalısınız. İstediğiniz takdirde buranın en popüler kahvaltıcıları olarak bilinen Ada Kahvaltı veya Büyükada Pastanesi’ne gidebilirsiniz. Bunun yanı sıra, sıcak bir poğaça ve çay ile kahvaltı yapmanızı sağlayacak sahildeki çay bahçelerine de uğrayabilirsiniz.

Büyükada denildiği zaman akla ilk olarak bisiklet turu gelir. Yolunuz Büyükada’ya düştüğü takdirde kesinlikle bisiklet kiralamalısınız. Son derece uygun fiyatlarla bisiklet kiralamanız mümkündür. Fakat, Büyükada’nın yokuşları bisiklet kullanırken size sıkıntı çıkarabilir. Bu yüzden, kask takmanız şarttır.

denildiği zaman akla ilk olarak bisiklet turu gelir. Yolunuz Büyükada’ya düştüğü takdirde kesinlikle bisiklet kiralamalısınız. Son derece uygun fiyatlarla bisiklet kiralamanız mümkündür. Fakat, Büyükada’nın yokuşları bisiklet kullanırken size sıkıntı çıkarabilir. Bu yüzden, kask takmanız şarttır. Bünyesinde yüzlerce obje, binlerce belge ve fotoğraf bulunduran Adalar Müzesi; bir sonraki durağınız olmalı! Bu sayede, Büyükada tarihine dair son derece önemli bilgileri edinmiş olursunuz.

Aya Yorgi Kilisesi; Büyükada ile özdeşleşmiş yerlerden birisidir. 23 Nisan ila 24 Eylül tarihleri arasında dua edilen bu kiliseyi muhakkak görmelisiniz. Bilhassa faytonlar ile yapacağınız geziden büyük keyif alacaksınız.

Büyükada manzarasını yakından görmek adına yolunuz Adakule’ye düşmeli! Bunun için ilk olarak faytona binmelisiniz. Ardından, 700 metre kadar yürümeniz gerekiyor. Her ne kadar biraz yorucu olsa da çektiğiniz çileye değecek türden bir manzaranın sizi beklediğini ifade edebiliriz.

Son olarak, Rum Yetimhanesi ve köşkler de gezmeniz gereken yerler arasında bulunur. Reşat Nuri Köşkü, İzzet Paşa Köşkleri ve daha birçok yerin eşsiz bir güzelliğe sahip olduğunu göreceksiniz.

Büyükada’da Nerede Kalınır?

Büyükada otel seçeneklerine hayran kalmamak elde değil! Her ne kadar fiyatları biraz yüksek olsa da büyükada otel seçeneklerinin hizmet kaliteleriyle beklentilerinizi sonuna kadar karşılayacağının altını çizebiliriz. Gelin, en iyi Büyükada otelleri listesine bir göz atalım!